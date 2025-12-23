Şeyma Subaşı paylaşım yapmaya devam ediyor! "Daha da derinleştim"
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı Kur'an-ı Kerim paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Subaşı'nın paylaşımı takipçileri tarafından ilginç bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı ilk açıklamada ülkeye döneceğini söyledi.
"Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" ifadelerini kullanmıştı.
ŞEYMA SUBAŞI YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI
Bu açıklamanın ardından hikâye bölümünde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bir sayfa ile tespihli bir fotoğraf paylaşan Subaşı, dikkat çeken paylaşımlarına devam etti.