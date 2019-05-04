Şeyma Subaşı özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu: "Hayatımın en güzel dönemi"

"Başkalarının ne düşündüğünü daha az umursuyorum"

Şu an sadece onu mutlu eden şeylerin peşinden gidiyor. Ruhunu besleyen şeylerin... ve dürüst olmak gerekirse başkaları ne düşünüyor, başkaları ne yapıyor diye daha az umursuyor çünkü tam da şu an hayatı huzurla dolu. Işıkla dolu. Olgunlukla, inançla dolu.