Şeyma Subaşı özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu: "Hayatımın en güzel dönemi"
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda özel hayatıyla ilgili de merak edilenleri anlattı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce yeni çıkaracağı kitap ile gündeme gelmişti. Paylaştığı pozlarla da sürekli adından söz ettiren Subaşı'dan bu kez özel hayatını özetleyen bir paylaşım geldi.
"Olduğu kişiye aşık"
Subaşı, Instagram hesabından paylaşım şunları söyledi: "Şu an, hayatının en iyi dönemimi yaşıyor, sadece kendine odaklı. Olduğu kişiye aşık. Ulaştığı nokta için de bir sonraki adım için de heyecanlı.
Çok fazla amacı var, çok fazla hayali, çok fazla azmi, ve hiç durmadan kendine yeni tutkular ediniyor. Spontane olmayı öğreniyor. Risk almayı öğreniyor ve daima konfor alanının dışına çıkıyor.
"Başkalarının ne düşündüğünü daha az umursuyorum"
Şu an sadece onu mutlu eden şeylerin peşinden gidiyor. Ruhunu besleyen şeylerin... ve dürüst olmak gerekirse başkaları ne düşünüyor, başkaları ne yapıyor diye daha az umursuyor çünkü tam da şu an hayatı huzurla dolu. Işıkla dolu. Olgunlukla, inançla dolu.