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Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Subaşı, mutlu aile tablosunu, 'Hayattan daha ne isteyebilirim ki?' mesajıyla paylaştı. Subaşı annesi dans ettiği anların videosunu paylaştı. Videoda dikkat çeken detay ise arkadan babası olduğu tahmin edilen bir kişinin 'Anasına bak kızını al' demesi oldu.

Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum’da aldı.Yaklaşık iki haftadır Bodrum'da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı'nın ailesi de katıldı. Kiraladıkları yatta anne, baba ve kardeşini ağırlayan Subaşı sevgilisiyle mutluluk pozları verdi.

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Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

Şeyma'nın babasıyla çok iyi anlaştığı öğrenilen Mohammed Alsaloussi aileden geçer not aldı.

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Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

'Damat aileye girdi'

Sosyal medya kullanıcıları mutluluk pozlarının ardından 'damat aileye girdi' yorumlarında bulundu. 

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Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu

Dans etmeye başlayan anne Subaşı'ya kızı Şeyma da eşlik etti.

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