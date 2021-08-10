Şeyma Subaşı Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsaloussi'yi aileye soktu
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Subaşı, mutlu aile tablosunu, 'Hayattan daha ne isteyebilirim ki?' mesajıyla paylaştı. Subaşı annesi dans ettiği anların videosunu paylaştı. Videoda dikkat çeken detay ise arkadan babası olduğu tahmin edilen bir kişinin 'Anasına bak kızını al' demesi oldu.
Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum’da aldı.Yaklaşık iki haftadır Bodrum'da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı'nın ailesi de katıldı. Kiraladıkları yatta anne, baba ve kardeşini ağırlayan Subaşı sevgilisiyle mutluluk pozları verdi.
Şeyma'nın babasıyla çok iyi anlaştığı öğrenilen Mohammed Alsaloussi aileden geçer not aldı.
'Damat aileye girdi'
Sosyal medya kullanıcıları mutluluk pozlarının ardından 'damat aileye girdi' yorumlarında bulundu.
Dans etmeye başlayan anne Subaşı'ya kızı Şeyma da eşlik etti.