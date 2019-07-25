Şeyma Subaşı Mikonos tatilinden bikinili pozunu attı beğeni aldı
Acun Ilıcalı'dan ayrılarak İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa beğeni yağdı.
Şeyma Subaşı'nın Mikonos tatilinden paylaştığı bikinili kareye beğeni yağdı Bir süredir İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte İbiza'da olan Şeyma Subaşı, buradan Mikonos'a geçti.
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Subaşı aşağıdaki fotoğrafı Intagram'dan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu ve bu kareye kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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"Başka yere bakmamı sağladığın için teşekkürler"
İmza gününe hazırlanan Şeyma Subaşı, kitabını ilk olarak sevgilisi için imzalamıştı
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Şeyma Subaşı kimdir
Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi.
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