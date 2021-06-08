Şeyma Subaşı meme coin'ler çıktı! Sedat Peker coin de yapmışlardı
Sedat Peker ve Şeyma Subaşı meme coin'ler sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi.
İnternet ortamında mizah konusu olmuş içeriklere verilen bir isim olan ‘meme’, kripto para yatırımcıların sık sık karşısına çıkıyor. Şaka amacıyla piyasaya çıkarılan coinler kısa sürede büyük ses getiriyor.
2013 yılında ünlü 9GAG geyiği olan ‘doge’ fotoğrafı baz alınarak çıkarılan DogeCoin yıllar içinde büyük bir değere kavuşmuştu.
Dünyada popüler olan bu akıma Türkiye'den de çeşitli coinler katıldı.
Geçtiğimiz günlerde kaynağı henüz bilinmeyen bir kullanıcı ya da kullanıcılar tarafından "Sedat Peker Token" ve "Reis Sedat Peker Coin" adında iki kripto para birimi "meme token" kategorisinden işlem görmeye başlamıştı.