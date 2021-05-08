Şeyma Subaşı lüks içindeki yaşantısını böyle paylaştı! Çantası yüzüğünden pahalı
Sosyal medya hesabı Instagram'da lüks yaşantısını gözler önüne seren Şeyma Subaşı'nın aksesuarlarının fiyatı 'Yok artık' dedirtti.
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, kısa bir süre için Türkiye'ye geldi. Ardından da sevgilisi ve kızıyla beraber Bali tatiline gitti. Subaşı'nın dönüşü ise olay yarattı. Özel jet bulamayan sevgilisi, uçak kapattırdı.
Şeyma Subaşı da bomboş uçağın kendisi için sevgilisinin kapattırdığını Instagram hesabından yayımladı. Tepki çekince ise uçağın bir ek sefer olduğunu ek seferdeki koltukları sevgilisinin satın aldığını bu yüzden kimseyi mağdur etmediklerini söyledi.
Bu olayın magazin gündeminde uzun uzun konuşulması Şeyma Subaşı'nın çok hoşuna gitmiş olacak ki lüks yaşantısını paylaşmaya devam ediyor.
Subaşı son olarak tercih ettiği kıyafetleriyle dikkat çekti. Subaşı'nın çantasının fiyatı yine yok artık dedirtti.