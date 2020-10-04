Şeyma Subaşı koronavirüse yakalandı deniyordu! Test sonucunu açıkladı

Subaşı gelen sorulara "Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." dedi.