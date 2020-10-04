Şeyma Subaşı koronavirüse yakalandı deniyordu! Test sonucunu açıkladı
Katıldığı partiler sonrası koronavirüse yakalandığı iddia edilen Şeyma Subaşı test sonucunu paylaştı.
Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Şeyma Subaşı kendisine gelen eleştirilere isyan etti. Şeyma Subaşı, Bebek'te bir kafenin önünde Magazin Hattı kamerasına takıldı.
Subaşı gelen sorulara "Neden korona partisi oluyor? Kendi aramızda arkadaşlarımızla buluşup böyle birazcık eğlenemez miyiz? Bütün restoranlar kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu? Biz de belli kurallar dahilinde yapıyoruz..." dedi.
Subaşı bu konuda gelen yorumlara resmen patladı. Şeyma Subaşı "Biz korona partisi filan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi?" şeklinde konuştu.
Subaşı kendi testinin negatif olduğunu da söyledi. Subaşı açıklamasının devamında "Aptal değiliz kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz" diyerek konuya son noktayı koydu.