Şeyma Subaşı kızıyla pozunu paylaştı gelen yorum çıldırttı küfrü bastı

Şeyma Subaşı, koronavirüs dinlemiyor. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, şimdilerde de Miami'de keyif çatıyor. Gün içinde birçok anını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıyor. Kızı Melisa ise bu günlerde babası Acun Ilıcalı'nın yanında