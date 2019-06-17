Şeyma Subaşı kitap çıkardı! 2. Sayfa sunucularının diline düştü
Şeyma Suabşı geçtiğimiz günlerde kitap çıkardı. 2.Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, Subaşı'nı tiye alarak kitap çıkarmasını yorumladı.
Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın kitabı geçtiğimiz günlerde internet üzerinden ön satışa çıktı. Dünyayı gezmesiyle tanınan ve aynı zamanda bir kafe işleten Subaşı, hayatını kaleme aldığı ''Sadece Şeyma'' kitabını yazdı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları ise Sadece Şeyma isimli kitabının ön satışının başladığı yönündeki haberi sunarken Subaşı'yı tiye aldı. Gülşen Yüksel Salt, Subaşı'nın haberini şu sözlerle sundu: "Aylardır merakla beklenen, çok satanlar listesine girmesine kesin gözle bakılan kitap nihayet çıktı.
O kitap ki nesilden nesile bilgiler aktarılacak, genç kızlarımıza ışık tutacak, rehber olacak. O kitap edebiyatçı Şeyma Subaşı.
Şeyma'nın kitabının adı da Sadece Şeyma, kitapta Acun Ilıcalı yok ondan bahsedemeyecek sadece kendisinden bahsedecek.