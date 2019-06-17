Şeyma Subaşı kitap çıkardı! 2. Sayfa sunucularının diline düştü

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları ise Sadece Şeyma isimli kitabının ön satışının başladığı yönündeki haberi sunarken Subaşı'yı tiye aldı. Gülşen Yüksel Salt, Subaşı'nın haberini şu sözlerle sundu: "Aylardır merakla beklenen, çok satanlar listesine girmesine kesin gözle bakılan kitap nihayet çıktı.