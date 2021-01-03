Şeyma Subaşı kırmızı süper minisiyle olay oldu: Arkadan...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından ilişkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Şeyma Subaşı hala gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya hesabından sıkça cesur pozlar paylaşan Subaşı her hareketiyle gündemi sarsıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalktı.
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımlarında magazin dünyasında çok konuşulanlar arasına girmişti.
Lübnan kökenli Amerikalı eski basketbolcu Rony Seikaly eşi Martha Graeff ile yataktan poz paylaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde olay olmasının üzerinden çok vakit geçmemişken bu sefer de kırmızı süper minisiyle gündem oldu.