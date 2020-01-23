Şeyma Subaşı kafe defterini kapatmak zorunda kaldı masalar gitti kepenk indi
Acun Ilıcalı ile evliyken Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, kepenkleri tamamen kapattı. Masrafları karşılayamayan Subaşı, kafe defterini kapatmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz haftalarda kendi YouTube kanalında Bebek'teki kafesinin masraflarının çok olduğunu, kirasının da epey pahalı olduğunu açıklayan Subaşı, kar edemediği için Healthyish adlı kafesini kapatacağını duyurmuştu.
Sağlıklı yiyecek ve içecekler sattığı dükkanını kapatan Subaşı, 'Bir smoothie ile 5 saat oturuyorlar. 20 TL bir smoothie... Oturuyorlar bana bakıyorlar' ifadelerini kullanmıştı. Büyük heveslerle açtığı kafeyi kapatan Şeyma Subaşı, dükkanın malzemelerini de elden çıkardı. Subaşı'nın mekanından geriye sadece ismi kaldı.
Şeyma Subaşı kafeyi kapatma nedenini şu sözlerle açıklamıştı...
"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."
"Ben oradan çıktığım zaman, başka bir yere çıktığım zaman o Healthyish tamamen personelinden yemeğine kadar enerjisel olarak düştü. Yemeklerimiz hala çok güzel. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı, geldi gitti..."