Şeyma Subaşı kafe defterini kapatmak zorunda kaldı masalar gitti kepenk indi

Şeyma Subaşı kafeyi kapatma nedenini şu sözlerle açıklamıştı...

"Healthyish'in enerjisini düşürdüm. Çünkü oranın sahibi benim. Herkes bunu biliyor. 'Ben geldiğimde geliyor' gibi bir sistem varsa bu işlemez. Öyle değil... Ben orada olduğum zaman, bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı."