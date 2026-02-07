Şeyma Subaşı İslam'da derinleşiyor! Peygamber paylaşımı olay oldu...
Adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasının ardından dini içerikli paylaşımlarını artıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamayla bir kez daha şaşırttı. Subaşı, "En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed" ifadelerini kullandı ve 10 yaşından bu yana namaz kıldığını söyledi.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez dini yaşamına dair sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
"EN SEVDİĞİM PEYGAMBER HZ. MUHAMMED"
Subaşı bu kez de, yaptığı açıklamada en sevdiği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söyledi.
Maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Subaşı, bu konudaki hassasiyetini açık bir şekilde dile getirdi.
"10 YAŞINDAN BERİ NAMAZ KILIYORUM, KUR'AN OKURUM"
Subaşı, 10 yaşından bu yana namaz kıldığını ve Kur'an okuduğunu ifade ederek, ibadetle olan bağının yeni olmadığını vurguladı. İnancının hayatının önemli bir parçası olduğunu söyleyen Subaşı, bu yönünün bugüne kadar çok fazla bilinmediğini ima etti.