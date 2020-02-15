Şeyma Subaşı ihanetini Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz unutamadı

Seneler önce Acun Ilıcalı ile evliyken Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlamasıyla ihanete uğrayan Zeynep Yılmaz, "Hoşgeldin aramıza Defne Samyeli biz de konduramamıştık" sözleriyle müthiş bir gönderme yaptı.