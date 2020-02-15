Şeyma Subaşı ihanetini Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz unutamadı
Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'yi aldatması sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da Ilıcalı'nın kendisini Şeyma Subaşı ile aldatmasını unutmadığı ortaya çıktı.
Sosyal medya gündemi hala Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz tarafından Serenay Sarıkaya ile aldatılmasını konuşurken, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, bir paylaşımı beğenmesiyle gündeme geldi. Zeynep Yılmaz, Defne Samyeli'nin ihanete uğraması üzerine yapılan bir paylaşımı beğendi.
Seneler önce Acun Ilıcalı ile evliyken Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlamasıyla ihanete uğrayan Zeynep Yılmaz, "Hoşgeldin aramıza Defne Samyeli biz de konduramamıştık" sözleriyle müthiş bir gönderme yaptı.
Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliyken Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başlaması evliliği bitirmiş. Subaşı ve Ilıcalı'nın aşkı da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Öte yandan Zeynep Yılmaz, daha önce de sosyal medya hesabı Instagram'da bir paylaşımda bulunarak Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'ya göndermede bulunmuştu.