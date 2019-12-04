Şeyma Subaşı ihanete uğradı sevgilisi Guido Senia bakın kiminle yakalandı
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra beraber olduğu sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia tarafından aldatıldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz haftalarda kişisel YouTube kanalından sevgilisi Guido Senia ile samimi hallerini paylaşarak herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı'nın aldatıldığı iddia edildi.
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YouTube kanalından paylaştığı videosunda Subaşı, sevgilisinin yanına giderek “Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?” diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise “Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız” diyerek öpücüklere boğmuştu.
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O anların ardından bomba bir iddia sosyal medyaya düştü. Magagenius sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'nı bir Türk kızıyla aldattı.
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İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi.
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