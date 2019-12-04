Şeyma Subaşı ihanete uğradı sevgilisi Guido Senia bakın kiminle yakalandı

YouTube kanalından paylaştığı videosunda Subaşı, sevgilisinin yanına giderek “Şeyma hakkında ne düşünüyorsun?” diye sormuştu. Sevgilisini çok sevdiğini söyleyen Guido ise “Şeyma müthiş bir kadın. Tam bir ilham kaynağı. Hayatımızda olduğu için hepimiz çok şanslıyız” diyerek öpücüklere boğmuştu.