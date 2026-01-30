Şeyma Subaşı hayatını değiştirdiğini açıklamıştı! Bikini kararı olay

Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı için 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Şeyma Subaşı, 29 Aralık'ta Amerika'dan Türkiye'ye dönmiş ve İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.