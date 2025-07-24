Şeyma Subaşı "hayatımın aşkı" dediği Marlon Teixeira'dan ayrıldı
2017'de Acun Ilıcalı ile evlenip 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündem olmaya devam etti.
2022'de Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenip 5 ayda ayrılan Subaşı, 2024'ün sonunda Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başladı. "Ruhum evli" dediği bu ilişki de sona erdi, çift birbirini sosyal medyada takipten çıkardı.
Kasım 2018'de Acun Ilıcalı ile yollarını ayırarak resmen boşanan Subaşı boşanmanın ardından sosyal medya fenomenliğine adım attı ve adını sık sık magazin gündemine yazdıran Subaşı, özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam etti.
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra kalbini Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bilinen adıyla Meedo'ya kaptıran Subaşı, bu ilişkide mutluluğu bulduğuna inanarak ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak evliliği yalnızca beş ay sürdü ve çift kısa sürede boşandı. Bu ayrılığın ardından uzun süre yalnız kalan Subaşı, kendine vakit ayırdığı bir döneme girdi.
2024'ün sonlarına doğru aşk hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, bu kez Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle duyurdu.
Her zaman olduğu gibi bu ilişkisinde de büyük konuşan Subaşı, bir programda Marlon için "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Ruhum evli" ifadelerini kullanmıştı.
AYRILDILAR
Ancak bu sözlerin üzerinden çok geçmeden beklenen oldu.