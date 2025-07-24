Şeyma Subaşı "hayatımın aşkı" dediği Marlon Teixeira'dan ayrıldı

2024'ün sonlarına doğru aşk hayatında yeni bir sayfa açan Şeyma Subaşı, bu kez Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birlikte olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle duyurdu.

Her zaman olduğu gibi bu ilişkisinde de büyük konuşan Subaşı, bir programda Marlon için "Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Ruhum evli" ifadelerini kullanmıştı.