BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45

Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

MISIR uyruklu milyarder sevgilisinden hamile olan Şeyma Subaşı'dan kötü haber geldi.

Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaşmıştı. Herkes Şeyma Subaşı'nın bu itirafını konuşurken, ünlü isimden kötü haber geldi. 

15
Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.

25
Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı.

35
Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı

Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

45