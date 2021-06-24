Şeyma Subaşı hamileyim demişti kötü haberi açıkladı düşük yaptı
MISIR uyruklu milyarder sevgilisinden hamile olan Şeyma Subaşı'dan kötü haber geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaşmıştı. Herkes Şeyma Subaşı'nın bu itirafını konuşurken, ünlü isimden kötü haber geldi.
Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.
Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.