Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay

Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile Ibiza'da tatil yapıyor. Subaşı, sevgilisiyle çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından 'Baby baby' notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay - Sayfa 1

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibıza'da tatil yapıyor.

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Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay - Sayfa 2

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile sarmaş dolaş çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay - Sayfa 3

Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi

Bu da 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorularını akıla getirdi

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Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay - Sayfa 4

Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

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