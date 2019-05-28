Şeyma Subaşı hamile mi? Sevgilisiyle 'aşk' paylaşımında dikkat çeken detay
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile Ibiza'da tatil yapıyor. Subaşı, sevgilisiyle çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından 'Baby baby' notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile İspanya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Ibıza'da tatil yapıyor.
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Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido ile sarmaş dolaş çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fenomen Şeyma Subaşı, fotoğrafına İngilizce olarak, "Bebek, bebek" notunu ekledi
Bu da 'Şeyma Subaşı hamile mi?' sorularını akıla getirdi
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Subaşı'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.
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