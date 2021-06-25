'Şeyma Subaşı hamile kalacak ama bebek düşecek' diyen falcı kim?

Stres nedeniyle önce düğün ertelendi, ardından bebeğini kaybettiğini duyurdu

İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı, bu defa bebeğini kaybettiğini açıkladı. Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.