Şeyma Subaşı hakkında Bebek'teki kafesine haciz geldi iddiasını böyle yalanladı
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliyken açtığı Bebek'teki kafesi, Healtyish Cafe'ye haciz geldiği iddiası ortaya atıldı.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ile ayrılığının ardından işlerinin eskisi gibi gitmediği iddia edilmiş, kafesinin 1. yılı kutlamalarında Subaşı, hayal kırıklığına uğramıştı.
Şeyma Subaşı'nın kafesinin açılışına birbirinden ünlü isimler mekana gelirken 1. yılı kutlamasında ise o ünlü isimlerden eser kalmamış, Subaşı'nın kafeden gelir elde etmediği iddia edilmişti hatta Subaşı'nın parasız kaldığı için yeni projesi YouTube kanalını devreye soktuğunu da söyleyenler olmuştu.
Ekonomik sıkıntı yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı hakkında ise son olarak şok eden bir iddia ortaya atıldı.
Instagram'da zamazingo_sey hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı’nın kafesine haciz geldi. Bu iddiayı da hacze giden avukat ifşa etti. İddianın sahibi hesap, hacze giden avukatın mesajlarını paylaştı.