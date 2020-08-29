Şeyma Subaşı Guido Senia ile ayrılığını doğruladı konu 'para' değilmiş
Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın 'para' yüzünden ayrıldıkları haberi gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı, ayrılığı doğruladı ayrılık sebebinin ise bambaşka bir neden olduğunu söyledi.
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmenin üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ'de aşkı bulan Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile 1,5 yıllık ilişkilerini sonlandırdığı iddiası konuşulurken ayrılığın sebebinin 'para' olması gündeme bomba gibi düştü. Subaşı, bu iddialar üzerine birkaç gündür koruduğu sessizliğini bozdu.
Son olarak Şeyma Subaşı, ayrılık iddialarını doğruladı. Mesafelerin ilişkinin daha uzun sürmesine engel olduğunu belirten Subaşı, ''O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık'' dedi. Subaşı, açıklamalarına şunları da ekledi:
"Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık. Kötü bir ayrılık değil ben istedim.''
Subaşı, Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı iddialarına ise ''İnanmayın böyle şeylere. Kendisi çok iyi kalpli birisi. Sadece ayrı kaldık benim kızım var burada olmak zorundayız ne kıskançlığa gerek var ne başka şeye" dedi.