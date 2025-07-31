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Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş...

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Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sabah yaptığı duygusal videoyla takipçilerini duygulandırdı.

Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş... - Resim: 1

 Gözyaşları içinde konuşan Subaşı, "İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak çok güzel. Hep amacım buydu" diyerek aldığı güzel bir haberin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

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Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş... - Resim: 2

Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

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Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş... - Resim: 3

Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.

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Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş... - Resim: 4

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR, AYRILIĞI DUYURDU

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, önce Instagram'da birbirlerini takipten çıkmalarıyla fark edildi. 

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