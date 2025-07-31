Şeyma Subaşı göz yaşlarına boğuldu! Bakın sebebi neymiş...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sabah yaptığı duygusal videoyla takipçilerini duygulandırdı.
Gözyaşları içinde konuşan Subaşı, "İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak çok güzel. Hep amacım buydu" diyerek aldığı güzel bir haberin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
Yurt dışında yaşamını sürdüren ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla ilişkisini noktaladığını duyurmuştu.
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR, AYRILIĞI DUYURDU
Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, önce Instagram'da birbirlerini takipten çıkmalarıyla fark edildi.