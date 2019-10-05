Şeyma Subaşı göndermesi olay oldu Jet Sosyete ekibine usta isimler katıldı
Jet Sosyete dizisinin yeni fragmanında Şeyma Subaşı göndermesi çok güldürdü, usta isimler kadroya dahil oldu.
Jet Sosyete dizisinin 3. sezon ilk bölümünden yeni bir fragman geldi. Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizinin fragmanı bile kahkahalara boğarken Şeyma Subaşı göndermesi ise olay oldu. Yeni fragmanda usta isimlerin dizide boy göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Jet Sosyete'ye jet transferler yapıldı.
Dizinin ilk bölümünde Gülse Birsel'in hayat verdiği Gizem karakteri, yazar oluyor ve 'Basit Gizem' ismiyle bir kitap çıkarıyor. Gizem'in "Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü avokado değilsin" şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi.
Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabındaki 'Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin' sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.
Öte yandan diziden Güldür Güldür Show ile yeniden anlaşma sağlayan Çağlar Çorumlu, Jet Sosyete ekibine veda etmişti. Diziye yeni usta isimler transfer oldu.