Şeyma Subaşı göndermesi olay oldu Jet Sosyete ekibine usta isimler katıldı

Dizinin ilk bölümünde Gülse Birsel'in hayat verdiği Gizem karakteri, yazar oluyor ve 'Basit Gizem' ismiyle bir kitap çıkarıyor. Gizem'in "Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü avokado değilsin" şeklindeki göndermesi ise akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi.