Şeyma Subaşı gizli reklam yaparken yakalandı, bakanlıktan ceza yedi
"Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yapınca Ticaret Bakanlığı'ndan büyük ceza yedi.
Barış Alper Yılmaz ile anıldığı günlerde "Yeniden aşık oldum" diyerek sosyal medyayı sallayan Şeyma Subaşı gündemden düşmüyor.
Şeyma Subaşı yediği, içtiği, gezdiği ve giydiği her şeyi paylaşan bir isim. Ancak bu paylaşımları başıan bela açtı.
Ticaret Bakanlığı yaptığı incelemede Şeyma Subaşı’nın tekstilden mücevhere kadar birçok markanın tanıtımını yaptığını ancak ‘reklam’ olduğunu belirtmediğini tespit etti.
Günaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı’nın farklı tarihlerde beş markanın reklamını yaptığı gerekçesiyle kendisine 550 bin 59 lira para cezası kesildiğini belirtti.