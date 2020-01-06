Şeyma Subaşı Fatih Altaylı'ya cevap yolladı: Ülkeyi mi kurtarayım
Şeyma Subaşı'nı THY için söylediklerinin ardından eleştiren Fatih Altaylı'ya cevap geldi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, çektiği video ile ''Ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz'' diyerek isyan etti.
Sosyal medyada her yaptığı ve söylediği ile olay yaratan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen" demişti. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel jetten de olan Şeyma Subaşı'nın bu 'mühim' derdi Fatih Altaylı'ya da konu oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı köşe yazısında Şeyma Subaşı'ya sert sözlerle eleştirip "Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumu yapmıştı.
Şeyma Subaşı ise bu tartışmaların ardından Instagram hesabından paylaştığı videoyla Altaylı'ya yanıt verdi. Subaşı, videosunda şunları söyledi:
Doğru yoldayım: "Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k... taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum.''