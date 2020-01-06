Şeyma Subaşı Fatih Altaylı'ya cevap yolladı: Ülkeyi mi kurtarayım

Sosyal medyada her yaptığı ve söylediği ile olay yaratan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen" demişti. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra özel jetten de olan Şeyma Subaşı'nın bu 'mühim' derdi Fatih Altaylı'ya da konu oldu.