Şeyma Subaşı evleneceği Mısırlı sevgilisiyle hayalini gerçekleştirdi olay tatil
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Miami'den İstanbul'a gelip Mısırlı sevgilisini ailesiyle tanıştıran Şeyma Subaşı, Buket Aydın'ın programına da katılmıştı. 3 aylık sevgilisiyle evleneceğini duyuran ve itiraflarıyla şaşırtan Subaşı, Türkiye'den kızı ve sevgilisiyle beraber Bali'ye uçtu.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya detoksu yapan Şeyma Subaşı, bu kez hem kızı hem de sevgilisiyle birlikte mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi. Fotoğraflarının altına uzun bir not yazan Şeyma Subaşı hayallerini gerçekleştirdiğini ise şu sözlerle anlattı:
"Doğru zamanlara' çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim.''
''Ve doğru insanlarla... ve şimdi iç huzurum, kızım ve ben... En çok görmek istediğim bu yerde, sevdiklerimle buradayız.''