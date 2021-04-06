Şeyma Subaşı evleneceği Mısırlı sevgilisiyle hayalini gerçekleştirdi olay tatil

"Doğru zamanlara' çok inanıyorum. Bali'ye hep gelmek istemişimdir, yıllardır görmek ve keşfetmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Ama kendimi tamamen hazır hissettiğimde fotoğraflardan gördüğüm ve benim için çok özel olacağını hissettiğim bu yere çok huzurlu gelmek istedim.''