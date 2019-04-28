Şeyma Subaşı estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi! Bu sefer de kalçasına...
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, kalçasına 'emsculpt' uygulamasını yaptırdı.
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka bir insana dönüşen Şeyma Subaşı, bu sefer de kalçasını büyüttü. Sosyal medya hesabından operasyon anını paylaşan Subaşı, "Daha estetik yaptırmadığın başka bir yerin kaldı mı acaba?" şeklinde yapılan yorumlara maruz kaldı.
"30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla o anları paylaşan Subaşı, uzun süren sessizliğin ardından böylelikle yine gündeme gelmeyi başardı.
Öte yandan sevgilisi ile sık sık birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yapan çift şu sıralar birlikte İtalyanca pratiği yapıyor. Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile İtalyanca konuşmaya çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde de yatak pozu ve duş pozuyla da çok konuşulan Şeyma Subaşı, her ne kadar eleştirilse de 3 milyon takipçili hesabında paylaştığı fotoğraflarıyla yüzbinlerce beğeni almayı başarıyor.