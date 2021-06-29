Şeyma Subaşı dolandırıldı mı? Cenk Eren'den bomba etkisi yaratacak sözler
Şeyma Subaşı'nın 'Meedo' lakaplı Mısırlı 'milyarder' Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık haberlerine her geçen gün yenisi eklenirken, ayrılık nedenleriyle ilgili bomba etkisinde iddialar gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yaptığı bir yorum sosyal medyada çok konuşuldu.
Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki iddialara yenileri eklendi. Haberlere göre; Şeyma Subaşı, sevgilisinin ona aldığı hediyelerin sahte olduğunu öğrenince ilişkisini bitirdi. Bu aşka başından bu yana şüphe ile yaklaşan ünlü şarkıcı Cenk Eren'in yaptığı bir yorum sosyal medyada çok konuşuldu.
Mısırlı Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatması çok konuşulmuştu.
Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.
Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp " Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.