Şeyma Subaşı dekoltenin dozunu fazla kaçırdı! Süper mini elbise ile pozu olay

Geçtiğimiz günlerde bir geminin güvertesinde bikinisi ile çekildiği fotoğrafıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, cesur pozlarıyla anılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanarak gününün her anını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, bu sefer süper mini elbisesiyle olay oldu.