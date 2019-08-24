Şeyma Subaşı dekoltenin dozunu fazla kaçırdı! Süper mini elbise ile pozu olay
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer dekoltenin dozunu fazla kaçırdı. Siyah mini elbisesi ile çekildiği fotoğrafları paylaşan Subaşı, cesur pozlarında sınır tanımıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir geminin güvertesinde bikinisi ile çekildiği fotoğrafıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, cesur pozlarıyla anılmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanarak gününün her anını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, bu sefer süper mini elbisesiyle olay oldu.
Ünlü bir giyim firmasına ait olan elbiseyi giyen Subaşı, koltuğun üzerinde önce yatarak sonra ayağa kalkmaya çalışırken çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Subaşı, göğüs dekoltesi ve cesur pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Subaşı'nın fotoğrafları kısa sürede 66 bin kişi tarafından beğenildi ve binlerce yorum yapıldı.
Subaşı, önceki gün de bir teknenin güvertesinde bikinisiyle poz vermiş ve bunları Instagram hesabından yayınlamıştı. Şeyma Subaşı'nın bikinili pozu da yaklaşık 138 bin beğeni almıştı.