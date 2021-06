Şeyma Subaşı dedikodulara nokta koydu! Hepsini anlattı

Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine magazin gündeminden düşmüyor. Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı. İddialardan biri, Mısırlı iş insanının dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığı öne sürüldü. Tüm bu iddiaların ardından gözler Şeyma Subaşı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama sen benim her şeyimsin. Işığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyim. Evet, bu söylediğimde ciddiyim. Her şeyin bir sebebi vardır. Ben iyiyim, biz iyiyiz. Destekleriniz için teşekkürler" açıklamasını yazdı.