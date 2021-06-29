Şeyma Subaşı dedikodulara nokta koydu! Hepsini anlattı
Seyma Subaşı, milyarderliği şaibeli olan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı sonrası gündemden düşmüyor. Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken, ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti sosyal medyanın diline düştü. Şeyma Subaşı son paylaşımında, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok" dedi.
Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine magazin gündeminden düşmüyor. Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı. İddialardan biri, Mısırlı iş insanının dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığı öne sürüldü. Tüm bu iddiaların ardından gözler Şeyma Subaşı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama sen benim her şeyimsin. Işığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyim. Evet, bu söylediğimde ciddiyim. Her şeyin bir sebebi vardır. Ben iyiyim, biz iyiyiz. Destekleriniz için teşekkürler" açıklamasını yazdı.
'Ayrılık doğru ama...'
Bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın" dedi.
Buna göre bebeğini düşürmediği, aldırdığı iddia edilen ve sevgilisinden ayrılarak zor günler geçiren Şeyma Subaşı, dün sosyal medya üzerinden ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Günaydın'dan Bülent Cankurt, Mohammed Alsaloussi'nin milyarder değil bir dolandırıcı olduğuna dair iddiaları gündeme taşıyarak iddiasını şöyle dile getirmişti: