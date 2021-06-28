'Şeyma Subaşı çocuk düşürmedi, bebeğini aldırdı' Olay yaratacak iddia!
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı'nın, evlilik haberlerinin hemen ardından hamile olduğunu duyuran ve akabinde bebeğini düşürdüğünü duyurmasının tamamen 'yalan' olduğu iddia edildi. Bomba etkisi yaratan iddiaya göre Şeyma Subaşı bebeği düşürmemiş; aldırmış!
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Hakkında çıkan hamilelik iddialarını 'evlenmeden olmaz' diye yalanlayan Subaşı'nın, evlilik haberiyle gündeme gelmesinin hemen ardından bir anda hamilelik müjdesi vermesi, daha sonra da evlenmeyeceklerini duyurması gündemi karıştırmışken, Subaşı bebeğini 'stresten' dolayı düşürdüğünü açıklamıştı. Ani değişiklikleriyle daha ne olduğu anlaşılamadan sevgilisi Meedo ile bütün fotoğraflarını silen ve Mısırlı iş insanını Instagram listesinden de silen Subaşı ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir haber geldi.
"Hediyelerin hepsi sahte"
Alsaloussi'nin Subaşı'ya verdiği hediyelerin hepsinin sahte olduğunu olduğunu yazan Cankurt, "Sonra da hemen gidip sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırmış" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı 'milyarder' sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den ayrılmıştı ve Subaşı geçtiğimiz günlerde Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.
İşte Cankurt’un haberinden çok konuşulacak satırlar:
“Parmağındaki tek taşı da çıkaran Şeyma Subaşı’nın, sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor.