'Şeyma Subaşı çocuk düşürmedi, bebeğini aldırdı' Olay yaratacak iddia!

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Hakkında çıkan hamilelik iddialarını 'evlenmeden olmaz' diye yalanlayan Subaşı'nın, evlilik haberiyle gündeme gelmesinin hemen ardından bir anda hamilelik müjdesi vermesi, daha sonra da evlenmeyeceklerini duyurması gündemi karıştırmışken, Subaşı bebeğini 'stresten' dolayı düşürdüğünü açıklamıştı. Ani değişiklikleriyle daha ne olduğu anlaşılamadan sevgilisi Meedo ile bütün fotoğraflarını silen ve Mısırlı iş insanını Instagram listesinden de silen Subaşı ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir haber geldi.