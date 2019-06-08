Şeyma Subaşı Çeşme'de mekana alınmadı sebebi ortaya çıktı
Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra yaz tatillerini Türkiye'de geçiren Şeyma Subaşı, Çeşme'de bir mekana alınmadı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatil yapıyor. Ilıcalı ile birlikteliği döneminde Türkiye'de yaz dönemini neredeyse geçirmeyen Subaşı, boşanmanın ardından rotasını yurt genelindeki plajlara çevirdi.
Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı. Gündüz partisinin olduğu mekanın önüne gelen Subaşı, kapıdan geri çevrildi.
Kapıda yaşadığı durum sonrası ne yapacağını bilemeyen Şubaşı, beach girişindeki görevlilere neden içeriye alınmadığını sordu. Görevliler, ”İçeriden talimat böyle, sizi alamayacağız.” şeklinde yanıt verdi.
Kapı önünden yaklaşık 20 dakika boyunca içerdeki arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan Şeyma Subaşı, kapıda beklediği esnada içeride olan arkadaşlarında neden içeriye alınmadığını öğrenmeye çalıştı.