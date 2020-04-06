Şeyma Subaşı bu kez ağlarken paylaştı sebebini ise böyle anlattı
Sevgilisi Guido Senia ile evde karantina altında olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından ağladığı anları yayımladı. Subaşı, sebebini de anlattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Guido Senia ile beraber evde karantina altında olan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına Instagram hesabından devam ediyor. Subaşı, şimdiye kadar sosyal medya hesabından dans ettiği, yemek yaptığı, spor yaptığı gibi birçok eğlenceli anlarını paylaşırken ağladığı anları yayımlaması şaşırttı.
İtalyan sevgilisi Guido Senia'yla birlikte İstanbul'da evinde olan ünlü isim Instagram'dan ağlarken paylaştığı hikayesine şunları yazdı:
"Evet güzel oynuyorum dimi Instagram'da sürekli; pozitif olun ve pozitif kalın diye. Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım. Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona!"
Öte yandan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, Tel Aviv'den döndükten sonra bir etkinliğe katılarak koronavirüs tedbirleri kapsamında kendilerini karantinaya almayınca herkesin tepkisini çekmişti.