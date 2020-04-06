Şeyma Subaşı bu kez ağlarken paylaştı sebebini ise böyle anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Guido Senia ile beraber evde karantina altında olan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına Instagram hesabından devam ediyor. Subaşı, şimdiye kadar sosyal medya hesabından dans ettiği, yemek yaptığı, spor yaptığı gibi birçok eğlenceli anlarını paylaşırken ağladığı anları yayımlaması şaşırttı.