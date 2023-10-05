Şeyma Subaşı boşanmayı İbiza'da yeni sevgilisiyle kutladı! Meğer özel jetiyle gitmiş...
Şeyma Subaşı 3 gün 3 gece yaptığı düğünden neredeyse 5 ay sonra Meedo ile tek celsede boşandı. İddialara göre Subaşı, 15 kişilik nikahında da olan Burak Ateş ile aşk yaşamaya başladı. Yeni iddiaya göre ise Şeyma Subaşı boşanmasını yeni aşkının kiraladığı özel uçakla gittiği Ibiza'da kutluyor.
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin evliliği oldukça kısa sürdü. Acun Ilıcalı'nın eski karısı şiddet iddiaları gölgesinde tek celsede boşandı.
Boşanır boşanmaz Paris'e giden ve partiden partiye koşan Şeyma Subaşı hakkında hemen aşk iddiası da gündeme gelmişti. İddialara göre; adının aşk dedikodusuna karıştığı Burak Ateş de, arkasından soluğu Paris'te almıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt yazısında yeni bir iddiada bulundu. Yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Şeyma, Paris'te dört gün süren boşanma kutlamalarına devam etmek için önceki akşam İbiza'ya uçtu. Asıl bomba şimdi geliyor! Şeyma'nın İbiza'ya, Burak Ateş'in kiraladığı özel uçakla gittiğini öğrendim.