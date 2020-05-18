Şeyma Subaşı bikinili pozlarını peş peşe paylaştı yaz sezonunu açtı

Koronavirüs sebebiyle İstanbul'a giriş çıkışların yasak olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Guido Senia ile beraber Çeşme'ye gittiği öğrenilen Şeyma Subaşı, yaz sezonunu da açtı. Yasağa rağmen Çeşme'ye giden Subaşı, tepkilerin ardından yeniden Instagram'da beğenileri topladı.