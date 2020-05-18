Şeyma Subaşı bikinili pozlarını peş peşe paylaştı yaz sezonunu açtı
ÇEŞME'ye gittiği öğrenilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yaz sezonunu açtılar. Subaşı, Instagram hesabından art arda bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'a giriş çıkışların yasak olmasına rağmen geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Guido Senia ile beraber Çeşme'ye gittiği öğrenilen Şeyma Subaşı, yaz sezonunu da açtı. Yasağa rağmen Çeşme'ye giden Subaşı, tepkilerin ardından yeniden Instagram'da beğenileri topladı.
Her yaptığını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Pazartesi" notuyla peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Subaşı'nın pozlarının arasında duş alırken ve havuzda dil çıkartırken çekilen pozları da bulunuyor.
Sevgilisi Guido Senia ile beraber seyahat yasağına rağmen Çeşme'ye giden Subaşı'dan herhangi bir açıklama gelmedi fakat bikinili pozları art arda geldi.
Pozlarıyla tatiline hız kesmeden devam ettiği fark edilen Subaşı'nın bikinili pozlarına 1 saat içerisinde ise yaklaşık 50 bin beğeni birden geldi.