Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı doğum gününü böyle kutladı
Acun Ilıcalı'nın tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı, Ilıcalı'nın doğum günün kızlarıyla beraber fotoğraf koyarak eski eşine övgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayımlanan programına konuk olmuş ve eski eşi Şeyma Subaşı'ya kızı Melisa üzerinden övgüler yağdırmıştı. Şeyma Subaşı da bu övgüleri karşılıksız bırakmadı ve Acun Ilıcalı'nın doğum gününde iltifatları sıraladı.
Acun Ilıcalı ile kızları Melisa'nın ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı, İngilizce olarak düştüğü notta Ilıcalı'yı yere göğe sığdıramadı ve şunları yazdı:
"Benim biricik, bir bebek kadar nazik babam. Dünyanın en sevimli ve en başarılı babası. İyi ki doğdun ve çok daha başarılı olacağın bir yıl diliyorum. Hayatımızda olduğun için çok şanslıyım."
Ayrıca Acun Ilıcalı da Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınında kızının annesi Şeyma Subaşı için şunları söylemişti: