Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olunca herşeyi anlattı itirafları olay
Acun Ilıcalı'nın telefonuna attığı mesajı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, açtığı YouTube kanalından Miami oteli ve para konusunu açıkladı.
Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, telefonundan kameralara bir şey izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ile hala konuşulan Acun Ilıcalı, olayla ilgili sessizliğini koruyor. Ancak Şeyma Subaşı, konu ile alakalı sosyal medya hesabından ilginç açıklamalar yaptı.
Olayın yaşanmasının ardından saatler sonra "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok." açıklamasını yapan Subaşı, YouTube hesabından detayları anlattı:
Subaşı, YouTube üzerinden absürt bir mesaj atmadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
- "Bizim Acun'la her zaman bir dialogumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa'yla ilgili ve benimle ilgili."
- "Ben New York'a gidiyorum oradan da Miami'ye gidiyorum. Melisa'nın da okulu Miami'ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek."
Tabii ki Acun karşılıyor
- "Acun da o dönem belki Melisa'yı alıp Dominik'e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami'de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım."
- "Eee otelde Melisa'yla kaldığım şeyde de tabii ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık."