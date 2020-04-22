Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde sildi! Sebebi Acun Ilıcalı çıktı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk defa dün sosyal medya hesabından sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf sosyal medyada geniş yankı bulurken, şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.
Bir süredir Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, korona salgını dolayısıyla orada mahsur kaldı ve dün dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarının olduğu fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
"Şeyma'nın ablası fotoğrafı beğendi": Acun'un paylaştığı kare binlerce beğeni gelirken, o kareyi beğenenlerden biri de Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl oldu. Ablasının bu hareketine Şeyma'dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.
"Ablasını tek kalemde sildi": Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl'ın bu hareketi sonrası onu tek kalemde sildi. Kübra Açıl kardeşini takibini sürdürürken, Subaşı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
Şeyma Subaşı Kimdir?
2 Temmuz 1990 Samsun doğumlu olan Şeyma Subaşı’yı Türkiye yıllar önce izlenme rekorları kıran “Var Mısın Yok Musun” programında tanıdı. O dönemde Ilıcalı’ya “Varım” diyen Subaşı, yarışmadan 60 bin TL kazanarak ayrıldı.