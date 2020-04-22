Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde sildi! Sebebi Acun Ilıcalı çıktı

Bir süredir Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, korona salgını dolayısıyla orada mahsur kaldı ve dün dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarının olduğu fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu.