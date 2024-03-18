Seyit Onbaşı sırtındaki top mermisi ile metroya bindi metroda yolcuların tepkisi böyle oldu

Gösteriyi yöneten ve ayrıca gösteride ‘Seyit Onbaşı’ karakterini oynayan Keremay Ata, “ Bugün Şehreküstü’nde farkındalık yapmak istedik. Çanakkale’ye, Mecidiye Tabya’sına dikkat çekmek istedik. Çünkü yıllardır bizlere yabancıların dayatmış olduğu sanal kahramanlarla çocuklarımızı büyüttük. Hatta bizler de onlarla büyüdük. Ama gerçek kahramanları es geçtik. Seyit Onbaşı’nı Türkiye’nin 81 vilayetinde yaşayan evlatlarımıza anlatma kararı aldık. Gösteri sırasında ağlayan vatandaşlarımız oldu. Onlar ağladıkça bizlerin de yüreğinden bir şeyler koptu. Bu benim adıma bir fedakarlık değil, bir görev” diye konuştu.