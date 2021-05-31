Seyirciyi şoke eden final TRT1 Teşkilat dizisinde korkunç plan işledi
MİT dizisi Teşkilat'ın son bölümü seyirciyi oldukça heyecanlandırdı. Fadi'nin planı devreye girdi, Teşkilat'ın yeni bölümünde gerilim arttı.
Türkiye'nin ilk MİT destekli dizi olma özelliğine sahip dizisi Teşkilat'ın yeni bölümü dün akşam TRT1 ekranlarında yayımlandı. Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin gibi isimlerin oynadığı Teşkilat'ın son bölümünde ilginç gelişmeler ortaya çıktı.
Türkiye'ye getirilen Fadi, yaptığı son saldırının ardından sorguya alınır fakat hiçbir soruya cevap vermez. Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verdi.
Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verildi.
Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlandı.