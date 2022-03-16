'Seyircisi cast' denilen Hasan Can Kaya'dan rest 'İspatlayın Konuşanlar programını vereyim'
Konuşanlar programıyla YouTube'dan Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya programın konuklarının 'cast' olduğuna ilişkin iddialara 'İspatlayana programı veririm' diye rest çekti.
YouTube'da Konuşanlar programı ile yakaladığı başarıyı Acun Ilıcalı'nın fark etmesiyle Exxen dijital platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı seyircilerinin gerçek olmadığı iddiası üzerine çok konuşulacak bir rest çekti.
Seyircilerinin gerçek izleyici kitlesi olduğunu söyleyen Kaya, "Cast olduğunu ispatlasınlar programımı veririm" dedi.
Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programını sunan başarıl komedyen Hasan Can Kaya, TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Programıyla gündemden düşmeyen Kaya, seyircilerinin cast ajansından (oyunculuk ajansı) getirildiği iddiasına cevap verdi.