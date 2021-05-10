Seyircinin tüyleri ürperdi Teşkilat dizisi JÖH ve MİT operasyonuyla nefes kesti

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 10. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat dizisi yayımlandığı ilk bölümden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Pazar akşamları Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında yer alan Teşkilat dün akşamki bölümüyle herkesi gururlandırdı. İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu.