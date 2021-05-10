Seyircinin tüyleri ürperdi Teşkilat dizisi JÖH ve MİT operasyonuyla nefes kesti
Teşkilat dizisi yine Twitter'a damgasını vurmayı başardı. Dizide Suriye'de şehit edilen askerlerimizin intikamı alındı.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 10. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat dizisi yayımlandığı ilk bölümden beri sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Pazar akşamları Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında yer alan Teşkilat dün akşamki bölümüyle herkesi gururlandırdı. İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu.
MİT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) operasyonda Türk savunma sistemi olan Koral'a yönelik yapılacak saldırı engellendi. Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçti.
Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verildi. Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlattı.
Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verdi. Muhasebecinin Suriye’ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi’ye ulaşmak için ekibi Suriye’ye gönderdi. Ceren, Şef’ten aldığı talimatla KORAL’ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçti.