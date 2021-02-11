Seyirci resmen oh çekti! Sadakatsiz'e büyük itiraf damga vurdu
Sadakatsiz dizisinde dün akşam seyirci, Derin ve Asya arasında büyük bir savaş izledi. Derin hırslarının kurbanı olurken Volkan da büyük kaybetti.
Kanal D'nin favori dizisi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümüyle yine seyirciyi televizyon ekranlarına kilitledi. Heyecanla beklenen dizinin son bölümü kadar yeni fragmanı da çok konuşuldu. Dün akşam yayımlanan son bölüme ise Asya ve Derin'in savaşı damga vurdu.
Asya, gerçekleri Derin'e göstermek için onu eve davet etti. Volkan, şimdiye kadar Derin'e hep Asya'ya oğlu Ali için katlandığını söylemişti. Asya ise bunun koca bir yalan olduğunu Derin'e gösterdi.
Beraber çekilmiş videoları, Volkan'ın Asya'nın evine gelmesi not bırakması derken Derin, Asya'ya inanmak istemedi.
Asya ise asıl bombayı Volkan'ın Derin'i Asya'ya benzetme çabalarını ortaya koyarak patlattı. Asya, aynı parfümü kullandıklarını hatta Volkan'ın Asya'ya aldığı sabahlığın aynısını Derin' e de aldığını söyledi.