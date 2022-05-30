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Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Yaz aylarında ekranları süsleyecek dizilerinin fragmanlarını ard arda yayınlanan FOX TV reytinglerde çakılan dizisi Gülümse Kaderine'nin fişini çekti. Apart oğar final yazılan dizinin son bölümü o kadar uydurmaydı ki seyirci bizimle alay mı ediyorsunuz diyerek isyan etti.

Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Bu sezonu başarılı geçiren, reyting listelerinde iddia dizileri ile seyirciyi ekrana bağlamayı bilen FOX'un son dizi hamlesi ters tepti. Şu sıralar yazlık dizileri için gün sayan kanalın Gülümse Kaderine' adlı diziti apart topar yayından çekmesi dizinin sevenlerini kızdırdı. 

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Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Büyük umutlarla başlayan kadrosunda en son Zalim İstanbul'da gördüğümüz ve oyunculuğu ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu Bahar Şahin'in olduğu dizi bekleneni bir türlü veremedi. Tüm teklifleri bu dizi için elinin tersiyle iten Bahar Şahin de beklentiyi karşılayamadı. 

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Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

Başrollerinde Bahar Şahin ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 5. ve finali bölümü ile ekrana geldi. Fakat seyirciler dizinin finalini öyle 'uydurma' buldu ki kısa sürede bu durum sosyal medyanın diline düştü.

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Seyirci alay mı ediyorsunuz dedi isyan etti FOX dizisi Gülümse Kaderine uydurma finaliyle şok etti

FOX dizinin fragmanlarını günler öncesinden yayınlamaya başlasa da dizi daha ilk bölümünden sinyali vermişti. 

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