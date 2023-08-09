Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var
Anadolu Ajansı
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MANİSA'da son yaşanan olay korkunç! Köprübaşı ilçesinde seyir halindeki pikabın üzerine dağdan kopan kaya düştü. Şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Köprübaşı-Demirci yolunda seyreden Hadi Aslan'ın kullandığı pikabın üzerine dağdan kaya düştü, pikap şarampole devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde pikaptakilerden Mehmet Nuri Dağlı'nın öldüğünü belirledi.
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Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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