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Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

MANİSA'da son yaşanan olay korkunç! Köprübaşı ilçesinde seyir halindeki pikabın üzerine dağdan kopan kaya düştü. Şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

Köprübaşı-Demirci yolunda seyreden Hadi Aslan'ın kullandığı pikabın üzerine dağdan kaya düştü, pikap şarampole devrildi.

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Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde pikaptakilerden Mehmet Nuri Dağlı'nın öldüğünü belirledi.

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Seyir halindeyken üzerlerine düştü! Korkunç olay ölü ve yaralılar var

Ağır yaralı sürücü Hadi Aslan ile Bülent Aslan ve Halil İbrahim Kaçkan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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