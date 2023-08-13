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Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

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Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

Amasya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada boğulmaktan kurtarılan aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Tokat’ın Niksar ilçesine doğru yola çıkan Salim Şeker (44) idaresindeki 34 JH 8580 plakalı otomobil, Amasya-Erzincan Karayolu Boraboy Kavşağı Kale Çevriği mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Yeşilırmak’a uçtu.

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Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

Otomobil hurdaya döndü

Bir vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

Suların içindeki araçta bulunan 8 yaşındaki Gazi Kaner Kuş ve Zekiye Kuş (57), Ümit Şeker (20), Güllü Şeker (85) ve sürücü Salim Şeker (44) yaralandı. 

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Seyir halindeki otomobil Yeşilırmak’a uçtu! Araçtaki beş kişi yaralandı

Büyük çabalar sonucu çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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