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Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Tutarsız açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Seren Serengil, sanatçı Gülşen'i kıyafeti üzerinden hedef alırken Melis Sezen'e arka çıktı. Serengil'in açıklamaları tepki çekti.

Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil konuşma yasağını hiçe saydı. Gülşen'in çok konuşulan son sahne kıyafetini gören  Serengil kendini tutamadı.

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Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen Gülşen'in son kostümüyle ilgili Serengil 'İç çamaşırı yoktu' diyerek demediğini bırakmadı. 

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Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Gülşen'i hedef alan Serengil "İç çamaşırı giyilmez ama bunun şeyi görünmüş aşağısı..." ifadelerini kullandı. 

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Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz

Üzüldüğünü belirten Serengil "Böyle bir şey olamaz çok üzüldüm ben bir kadın olarak" dedi.

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