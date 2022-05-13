Şeyi görünmüş, mahsus gösteriyor! Seren Serengil Gülşen'i hedef adı Melis Sezen'e destek: Bizi sokağa dökersiniz
Tutarsız açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Seren Serengil, sanatçı Gülşen'i kıyafeti üzerinden hedef alırken Melis Sezen'e arka çıktı. Serengil'in açıklamaları tepki çekti.
Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil konuşma yasağını hiçe saydı. Gülşen'in çok konuşulan son sahne kıyafetini gören Serengil kendini tutamadı.
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Cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündemine gelen Gülşen'in son kostümüyle ilgili Serengil 'İç çamaşırı yoktu' diyerek demediğini bırakmadı.
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Gülşen'i hedef alan Serengil "İç çamaşırı giyilmez ama bunun şeyi görünmüş aşağısı..." ifadelerini kullandı.
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Üzüldüğünü belirten Serengil "Böyle bir şey olamaz çok üzüldüm ben bir kadın olarak" dedi.
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