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'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

Bonita, Melet, Leila, Derdim Olsun, Radyoda Neşet, Biziz şarkılarıyla ortalığı kavuran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'la ilgili Hakkı Bulut'un ortaya attığı iddia olay oldu.

'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız, Son Mektup ve Kıskanıyorum gibi unutulmaz şarkıların sahibi Hakkı Bulut, Akşam TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Akşam Yıldızı programına konuk oldu. 

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'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

Hakkında merak edilen soruları cevaplayan sanatçı, Reynmen hakkında da şaşkına çeviren açıklamalar yaptı. Reynmen'in yıllar önce yaptığı Kızlar adlı şarkısının müziğini çaldığını söyleyen Bulut, şunları anlattı:

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'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

"Popçu mudur, rockçı mıdır? bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor, bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne."

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'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum

"1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri...' şeklinde sözleri olan bir şarkım var."

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