'Şeyhler gibi giyinmişler' deyip Hakkı Bulut isyan etti: Reynmen sana sesleniyorum
Bonita, Melet, Leila, Derdim Olsun, Radyoda Neşet, Biziz şarkılarıyla ortalığı kavuran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'la ilgili Hakkı Bulut'un ortaya attığı iddia olay oldu.
İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız, Son Mektup ve Kıskanıyorum gibi unutulmaz şarkıların sahibi Hakkı Bulut, Akşam TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Akşam Yıldızı programına konuk oldu.
Hakkında merak edilen soruları cevaplayan sanatçı, Reynmen hakkında da şaşkına çeviren açıklamalar yaptı. Reynmen'in yıllar önce yaptığı Kızlar adlı şarkısının müziğini çaldığını söyleyen Bulut, şunları anlattı:
"Popçu mudur, rockçı mıdır? bilmediğim Reynmen diye biri var. Gayet de güzel millet seviyor, bir gün bir baktım, benim şarkımı alıp koymuş albümüne."
"1986 yılında Nazlım albümünde 'Kızlar kızlar güzelim kızlar, sarışın esmer kumral kızlar, size kötü diyenin dili kurusun, kiminiz melek kiminiz huri...' şeklinde sözleri olan bir şarkım var."