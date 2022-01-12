Seyhan Soylu'dan mahkemede olay iddia: Yaşar İpek ile Seren Serengil'in ayrılık nedeni Ebru Gündeş!

"Seren'in peşini bırakmıyordu"

Sanık Seren'in peşini bırakmıyordu. Sanık Yaşar İpek olay günü silahlı adamları ile evime geldi. O gün Seren benim evimdeydi. Kapım tekmelendi ne olduğunu anlamadık. Yaşar İpek evimin aşağısında 'o'yu da seni de vuracağım, delik deşik edeceğim' dedi. Bana da 'sen o'sun neden Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı söylüyorsun' dedi" şeklinde konuştu.