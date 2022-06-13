Seyhan Soylu gönlünü Seda Sayan’ın eski sevgilisi Ata Çağlayan’a kaptırdı!

“ Sigaranın durmanı, aşık olanın da Allah'a imanı bol olurmuş… 🙏"

Bizimki @ata_caglayan ile sığı bir gönül ilişkisi değil Atlantis ‘e şnorkelsiz solungaçlarımızla yüzerek gidecek kadar nefesimizi tutabiliyoruz.