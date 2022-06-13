Seyhan Soylu gönlünü Seda Sayan’ın eski sevgilisi Ata Çağlayan’a kaptırdı!
"Al Sana Haber" programı sunucusu Seyhan Soylu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sisi lakabıyla bilinen Soylu, hesabından yaptığı paylaşımla yeni aşka yelken açtığını duyurdu.
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’a benzemek için geçtiğimiz aylarda bıçak altına yatarak estetik ameliyatlarına giren "Al Sana Haber" programı sunucusu Seyhan Soylu, Instagram sayfasından yaptığı yeni paylaşımıyla yine gündeme geldi.
Ekranlarda Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, bu fotoğrafla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.
“ Sigaranın durmanı, aşık olanın da Allah'a imanı bol olurmuş… 🙏"
Bizimki @ata_caglayan ile sığı bir gönül ilişkisi değil Atlantis ‘e şnorkelsiz solungaçlarımızla yüzerek gidecek kadar nefesimizi tutabiliyoruz.
Bizi anlayamayıp yakıştırma yapanlar aman dikkat takip ederken boğulursunuz.